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Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Tarih değişti...

23 Ocak 2021 Cumartesi - 15:21 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 15:21

Borcu olan milyonlarca kişinin merakla beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. Daha önce bu süre 31 Mart olarak açıklanmıştı. Yapılandırma sonrası borcunu ödemeyen vatandaşlar sıkıntı yaşamaya başlamıştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.
 
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ...
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."
 
 
 

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Borç GSS Bağkur hastane sağlık Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan
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