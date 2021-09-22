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Bomba iddia: ABD ile İsrail, İran hakkındaki "B planını" gizlice görüştü

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 23:32 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 23:32

ABD ile İsrail'in, İran ile yapılan nükleer müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde olası "B planını" gizlice görüştüğü bildirildi.


Wala News haber sitesinde yayınlanan haberde, ABD Ulusal Güvenlik  Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata'nın geçen hafta  telekonferans aracılığıyla görüştüğü belirtildi.
 
Görüşmede, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin sonuçsuz kalması  halinde olası "B planının" ele alındığı ifade edildi.
 
Haberde, ABD tarafının, İran ile nükleer müzakerelere yeniden  başlanılmaması halinde Washington'un Tahran'a yönelik ilave yaptırımlar  uygulayacağını vurguladığı kaydedildi.
 
 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yeni tur nükleer  müzakerelerin gelecek "birkaç hafta" içinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da  yeniden başlayacağını duyurmuştu.
 
İran ile P5 1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin  ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı  Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.
 
  
 

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