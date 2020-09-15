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BM Genel Kurulu Başkanı seçilen Volkan Bozkır görevi devraldı

15 Eylül 2020 Salı - 22:58 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 22:58

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı seçilen Volkan Bozkır, görevi devraldı.


Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı.
 
BM, bu yıl 75. yıl dönümünü kutlarken, 193 ülkenin temsil edildiği örgütün 75. Genel Kurul Başkanlığını da Volkan Bozkır yürütecek.
 
Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.
 
BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.
 
BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.
 
ÇAVUŞOĞLU'NDAN BOZKIR'A TEBRİK
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığını yürütecek olan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
 
Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı mesajda; "Büyükelçi  @volkan_bozkir #BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün resmen devraldı. Tecrübesi ve birikimiyle salgınla daha da ihtiyaç duyulan küresel işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağına eminim. Hayırlı olsun Volkan ağabey!" ifadeleri yer aldı.

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