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Bitcoin ile ilgili flaş uyarı! 'Spekülatif ve... '

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 21:02 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 21:51

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.


Yellen, The New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte,  ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizden en çok  etkilenenlerin kalıcı olarak yara almamasının sağlanması gerektiğine işaret eden  Yellen, "Faiz oranı ortamı nedeniyle eskisinden daha fazla mali alanımız olduğunu  ve bunu kullanmayı dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.
 
 Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek  paketinin başarılı olup olamayacağına ilişkin "Benim için başarı, salgın öncesi  işsizlik seviyelerine geri dönebilmemiz ve özellikle hizmet sektöründe işini  kaybedenlerin yeniden istihdamını görebilmemizdir." ifadelerini kullandı.
 
Hazine Bakanı'nın en önemli görevinin ülkenin sağlam bir mali rotada  olmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yellen, ekonomiyi hızlı bir şekilde yoluna  sokmak için gerekli harcamanın yapılmamasının bir maliyeti olacağını aktardı.
 
 "İnsanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı"
 
Yellen, vergi düzenlemelerine de değinerek, Biden'ın varlık vergisini  tercih etmediğini, böyle bir verginin önemli uygulama sorunları olacağını ve  yönetimin kurumlar vergisini yüzde 28'e çıkarmayı istediğini anlattı.
 
Sermaye kazancı vergisine yönelik bir artışın dikkate alınmaya değer  olabileceğini belirten Yellen, vergiyle ilgili durumun sıradan yatırımcılar  üzerindeki etkisinin yakından incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
 Yellen, Bitcoin'e dair de değerlendirmelerde bulunarak, şunları  kaydetti:
 
"Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını  düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor.  İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin  gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir  varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı.  Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim."
 
Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise  düşüş kaydetti. Hafta sonu 58 bin doların üzerini gören Bitcoin'in fiyatı,  pazartesi 50 bin doların altına kadar indi.
 
  
 

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