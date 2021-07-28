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Bilim Kurulu Üyesi'nden aşı çağrısı: Hastaların büyük...

AA |  28 Temmuz 2021 Çarşamba - 17:11 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 17:11

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, karşılaştıkları koronavirüs hastalarının önemli bir bölümünü ya aşısız ya da ikinci doz aşıyı olmamış kişilerin oluşturduğunu belirterek, vatandaşları aşı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, AA muhabirine, Delta varyantının  Türkiye'deki oranının diğer ülkelerdeki kadar yaygın olmadığını söyledi. 
 
Aşılamanın bu aşamada büyük önem taşıdığını aktaran Şener, "Yeni  vakalarda karşı karşıya kaldığımız hastaların ciddi bir kesimi ya aşısız ya da  birinci doz aşıyı olmuş ikinciyi olmamış grup. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde  salgını direkt ve net olarak aşı olmamış ya da yarım aşılanmış grubun pandemisi  olarak algılamak gerekiyor" dedi.
 
Aşı olanların birçoğunun hastalığı hafif ve ayakta atlattığına dikkati  çeken Şener, "Tabii ki hem aşı olmuş hem de Delta varyantı yüzünden ölen var ama  bu aşının korunurluğunun eksik olduğunu göstermiyor. Bu hasta grubunun alt  analizlerine baktığımız zaman bunların ciddi bir kesimi 90 yaşın üstünde kanser  gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler olduğunu, aşılı olsa bile yeterli  antikor oluşmayan hastalar olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Herkesi aşı olmaya davet eden Prof. Dr. Şener, "Türkiye'de çok ciddi  bir oran birinci dozu olmuş ama ikinci dozu bir türlü olmamış. Bunun özellikle  altını çizmemiz lazım. Yarım kalmış bağışıklama sıfır bağışıklamadır. Hiçbir  anlamı yok. 'Hiç olmazsa bir doz aşı oldum' demeyin, o kadar çok hasta görüyoruz  ki bir doz olmuş ve enfekte. İki doz aşıyı uygun zaman diliminde almış olması  önemli." diye konuştu. 
 
Şener, Türkiye'de belirli meslek gruplarının yüzde 100 aşılanması  gerektiğini savunarak, bu meslek gruplarının başında da sağlık çalışanlarının  geldiğini söyledi. 
 
 İtalya ve Fransa'nın sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye  hazırlandıklarını belirten Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu: 
 
"Bu ülkelerde 1 Eylül'den itibaren hiçbir sağlık çalışanı hastanelerde  aşısız çalışmayacak. Sağlık çalışanlarının aşı konusunda hiç fire vermemesi  lazım. Ben bunu hiç kabul edemiyorum. Bu hem bilimsel hem etik hem de vicdani  değil. Sağlık çalışanı olarak aşısız tek bir kişinin kalmaması lazım çünkü biz  Kovid-19 dışındaki hastalara da hizmet veriyoruz. Öğretmenler ve hizmet  sektöründe çalışanların da bence tamamının aşılanması lazım. Bu 'aşısızlar  çalışmasın' demek değil. Aşısız çalışmak isteyenlerin 48 saatte bir PCR veya  antijen testi zorunluluğu gibi ihtimaller olabilir, bunlar bazı ülkelerde  konuşuluyor, Türkiye'de de uygulanabilir." 
 
 Vaka artışını sadece Delta varyantına bağlamanın yanlış olduğunu dile  getiren Şener, "İngiltere varyantında yüzde 80-90 oranını verebiliyorduk ancak şu  anda Delta varyantıyla ilgili bir oran yok. Kendi çalıştığım yer için  söyleyebilirim, Delta varyantı 10 hastanın 2-3'ünde çıkıyor, diğer grup ise  ağırlık olarak aşısız grup. Bence konsantre olmamız gereken grup Delta varyantı  değil, aşısını eksik olmuş ya da olmamış grup." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Prof. Dr. Şener, aşısızların toplu taşımayı kullanmaması, konserlere  alınmaması, restoranlara girmemesi gibi tartışmalara da değinerek şunları  kaydetti: 
 
"İsrail ve İngiltere, Delta varyantı ile boğuşuyor. Bunlar halen  normalleşme adımlarından çok geri adım atmış değil. Bizde de vaka sayıları  onların çok çok üstünde değil. O yüzden aşısızların otobüslere binmemesi, evde  kalması gibi şeyler çok da akılcı değil. Buna gelmeden bizim aşılanmayı  halletmemiz lazım. Aşı olmak istemiyorsa AVM, konser, restoran gibi yerlere  gitmeden 48 saat önce PCR veya antijen testini yaptırma zorunluluğu  getirilebilir. Benim tahminim de Türkiye de yavaş yavaş bu yola doğru  girecektir." 
 
GEBE VE EMZİREN ANNELERE UYARI 
 
Kovid-19 hastası olan hamilelerden ölenlerin olduğuna işaret eden  Şener, bu nedenle hamilelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak,  "Gebe kaybettiğimiz çok oldu maalesef çünkü her ilacı veremiyorsunuz. O yüzden  gebe ve emziren hasta grubunda aşılanmayla ilgili bir kısıtlılık yok" şeklinde  konuştu. 
 
Bazı ülkelerde 18 yaş altını da aşılamanın konuşulduğunu aktaran  Şener, "Bizim için öncelikli değil çünkü halihazırda 18 yaş üstü aşılanmamış  ciddi bir kitle var. O grubu aşılayalım, sonra çocukları konuşalım. Diğer grup  tamamlandıktan sonra gündeme alınabilir" dedi. 
 
 

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