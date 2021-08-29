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Biden: Kabil'deki havaalanına yeni bir saldırı olabilir

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 0:08 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 0:08

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti.


Ulusal Güvenlik Konseyi ve bölge komutanlarıyla yaptığı toplantı  sonrasında yazılı açıklama yapan Biden, toplantıda ABD güçlerinin önceki gün DEAŞ  mensuplarına düzenlediği hava saldırısını ele aldıklarını aktardı.
 
Biden, "Bu saldırı son değildi. O (Kabil'de 13 Amerikan askerinin  öldürüldüğü) menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye  devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Askerlerinin güvenliğine öncelik vermek üzere her türlü önlemi  aldıklarını vurgulayan Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam  ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24  ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Başkan Biden, dün Kabil'den 6 bin 800 kişiyi daha tahliye ettiklerini  hatırlatarak, Amerikan ordusunun ayrılmasından sonra Afganistan'dan ayrılmak  isteyenlerin çıkışına yardımcı olmaya devam etmek için yapılacakları toplantıda  ele aldıklarını kaydetti.

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ABD Başkanı Joe Biden Afganistan
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