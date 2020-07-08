Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, önceki gün basın toplantısında siyahlara yönelik polis şiddetini protesto eylemlerinde ABD’de heykellere yönelik saldırıları sayarken hedef olan sözde ‘Ermeni soykırımı anıtına’ da işaret ederek skandal bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü’nden skandal ‘soykırım’ ifadesi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, basın toplantısında siyahlara yönelik polis şiddetini protesto eylemlerinde ABD ’de heykellere yönelik saldırıları sayarken hedef olan sözde ‘Ermeni soykırımı anıtına’ da işaret ederek skandal bir açıklama yaptı.Söz konusu heykel, 30 Mayıs cumartesi günü ABD’nin Colorado eyaletinin başkenti Denver’daki protestolarda tahrif edilmişti. Amerikan Business Insider haber sitesine göre McEnany’nin sözleri Türkiye karşıtı Ermeni diasporası çevresinde memnuniyet yarattı.

Bunun Trump yönetiminin resmi politikasına da aykırı olduğu vurgusu yapıldı. Sözcünün bu açıklamayı yaparken yazılı metinden okuması daha önceden soruya hazırlık yapıldığını ortaya koyuyor. ABD hükümeti, resmi olarak 1915 olayları ile ilgili “soykırım” ifadesini kullanmıyor, ancak Ermenice Meds Yeghern (Büyük Felaket) ifadesini kullanıyor