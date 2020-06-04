Barınma yardımı nasıl alınır? Betonarme ev yapımı ve ev onarım yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile yardımları kapsamında barınma yardımı veriyor. Ev yapan dar gelirli aileye, betonarme ev yapımı yardımı için 40 bin lira barınma yardımı veriliyor. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı için barınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı yardımı başvurusu nasıl yapılır? Barınma yardımı başvuruları şartları ne? İşte dar gelirli ailelere verilen barınma yardımı ile ilgili merak edilenler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere barınma yardımı veriyor. Bakanlığın sosyal yardımları arasında yer alan aile yardımları kapsamında yer alan barınma yardımları, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara veriliyor. Evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımda 40 bin TL vatandaşa veriliyor. Peki, ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı için barınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı yardımı başvurusu nasıl yapılır? Barınma yardımı başvuruları şartları ne? İşte dar gelirli ailelere verilen barınma yardımı ile ilgili merak edilenler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, betonarme ev yapımı kapsamında bir hanenin alabileceği destek tutarının 25 bin liradan, 40 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi:

"Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık."

BARINMA YARDIMI NEDİR?

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

KİMLER BARINMA YARDIMI ALABİLİR?

İhtiyaç sahibi 18 yaş üstü aile bireyleri barınma yardımlarına başvurabiliyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olması gerekiyor.

EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek veriyor.

BETONARME EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvuruları, il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım va Dayanışma Vakıflarına şahsen yapılabilecek. Başvurular internet üzerinden alınmayacak.