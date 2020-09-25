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Bankada parası ve altını olan herkesi kapsıyor! Kredi kartı...
Bankada parası ve altını olanlar dikkat... Yeni düzenleme yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yeni düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limiti tahsis edilecek.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, pek çok sektörü etkilerken vatandaşların tüketim davranışlarında da değişimleri beraberinde getirdi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde tüketiciler elektronik ticaret ve mobil uygulamalar yoluyla ihtiyaçlarını karşıladı.