Banka müşterilerini ilgilendiriyor! Değişti, yüzde 18...

VERGİ İNDİRİMİ İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI

30 Eylül’de yapılan değişiklikle TL’den getiri sağlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunularak faiz getirisinden alınan stopaj vergisi düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olarak uygulanan stopaj yüzde 5’e; 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12’den 3’e çekildi. 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj sıfır (0) olarak uygulanıyor. Vergi indirimi 31 Aralık’ta sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Mart’a kadar uzatıldı. Yani bu fırsattan yararlanmak için hâlâ vakit var. Sürenin uzaması da gündeme gelebilir.