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Balkonda çırılçıplak poz verdiler! Şok eden görüntü

DHA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 12:06 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 12:09

Dubai’de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın web sitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı.


Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı.
 
Kadınların balkonda yan yana poz verdiği fotoğraf ve görüntüler viral oldu. Dubai polisinden yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti. Yerel medyada, bir grup kadının ünlü bir firmaya ait websitesi çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.
 
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BİNER STERLİN CEZA KESİLDİ
 
Gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.

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