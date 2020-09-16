Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak?

Bakan Selçuk'un açıklamalarının satır başları:
Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.
Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor.
Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.
Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.
Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor.
Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar.
Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.
2 + 5'TE 2 GÜN HANGİ GÜN?
Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz.
Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz.
Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.
"BUNU BURADA İLK DEFA SÖYLÜYORUZ"
Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.
"HES TAKİBİYLE POZİTİF VAKALARIN BİLGİSİNİ ALIYORUZ"
Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki tahütname veliyi bilgilendirme formu.
Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.
HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.
Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar. Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.
ÖĞRENCİLER HANGİ GÜN OKULA GİDECEK?
Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.
ÇOCUĞUMU OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GÖNDERMEYİP 1. SINIFTAN BAŞLATMALI MIYIM?
Benim önerim ailelerin çocuklarını okula göndermesi yönünde. Hedefimiz daha çok uyum sürecinin çavuk atlatılması.
Müfredatları EBA üzerinden öğrencilerle paylaşacağız.
EĞİTİMDE YENİ TAKVİM BELİRLENECEK Mİ?
Okullar için birkaç hafta sonra tekrar değerlendirme yapılacak
"MÜFREDATLARI EBA ÜZERİNDEN ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAĞIZ"
Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.
8. VE 12. SINIFLAR İÇİN MÜFREDAT DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Tüm sınavları okullarda yapacağız. Öğrenciler bütün müfredatten sorumlu olacaklar. 8 ve 12'ler için özel destek paketimiz var.