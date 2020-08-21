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Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi!

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 19:52 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 19:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak." ifadesini kullandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini  değerlendirdi. Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki  doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu. Paylaşımında, bulunan doğal gaz kaynağının Türkiye'nin bütünsel  kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişini hızlandıracağına vurgu yapan  Karaismailoğlu, şunları kaydetti:  "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber  ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara  ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru  ilerleyişimizi hızlandıracak."
 

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