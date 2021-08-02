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Bakan duyurdu! SGK prim borçları ödemelerinin ertelendi...

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 23:08 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 23:08

Gelen son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangın bölgelerindeki SGK prim borçları ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.


Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık. Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.

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