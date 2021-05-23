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Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki!

23 Mayıs 2021 Pazar - 10:50 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 11:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." ifadelerini kullandı.
 
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şu şekilde:
 
Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.
 
Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok.
 
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Sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor.
 

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