Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle, yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmanın imkanı yok.

TERÖRLE MÜCADELE

Sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor.