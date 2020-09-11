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Azra Akın'dan Demir paylaşımı

11 Eylül 2020 Cuma - 9:48 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 9:48

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, 3 yıl önce Atakan Koru ile evlenmişti. İkili, 2018'de oğulları Demir'i kucaklarına almıştı.


Ailesiyle tatilde olan Azra Akın, oğlu Demir'i denizde emzirdiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
 
38 yaşındaki mankenin takipçileri, "Nasıl güzel bir fotoğraf. Sevgi şefkat hayranlık barındırıyor" şeklinde yorumlar yazdı.
 

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Azra Akın Demir manken
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