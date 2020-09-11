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Azra Akın'dan Demir paylaşımı
Azra Akın'dan Demir paylaşımı
11 Eylül 2020 Cuma - 9:48
| Son Güncelleme : 11 09 2020 - 9:48
2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, 3 yıl önce Atakan Koru ile evlenmişti. İkili, 2018'de oğulları Demir'i kucaklarına almıştı.
SONRA OKU
Ailesiyle tatilde olan
Azra Akın
, oğlu Demir'i denizde emzirdiği bir kareyi
Instagram
hesabından paylaştı.
38 yaşındaki mankenin takipçileri, "Nasıl güzel bir fotoğraf. Sevgi şefkat hayranlık barındırıyor" şeklinde yorumlar yazdı.
ETİKETLER
Azra Akın
Demir
manken
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