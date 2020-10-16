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Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
AA
| 16 Ekim 2020 Cuma - 17:44
| Son Güncelleme : 16 10 2020 - 17:44
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
SONRA OKU
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev
,
Twitter
hesabından, "Kahraman
Azerbaycan
ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı.
Yaşasın Azerbaycan ordusu.
Karabağ
, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
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