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Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 17:44 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 17:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend  ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı.
 
Yaşasın  Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
 

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İlham Aliyev Azerbaycan Ermenistan
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