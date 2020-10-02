Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
YOĞUN BOMBARDIMAN BAŞLADI
Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a karşı atak başlattı. Uluslararası haber ajasnlarının geçtiği haberlere göre, Azerbaycan ordusu işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın çevresindeki askeri noktalara yoğun bombardıman başlattı.
PAŞİNYAN SKANDAL TÜRKİYE TEKLİFİ
Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Eğer önyargılı ve savaş yanlısı bir tutum sergiliyorsa, Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı, zira artık arabuluculuk yapamaz" dedi.