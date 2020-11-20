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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması: Talep etmek intihar olur...

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 14:47 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 14:47

Dağlık Karabağ'daki anlaşma sonrası bugün Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batı ülkelerini, hem Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılara hem de Ermenistan'da muhaliflere uygulanan baskılara sessiz kalmakla suçlayarak, "Avrupa Konseyi neredesin? Azerbaycan'ı küçümseyen ve itibarımızı sarsmaya çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız?" ifadesini kullandı.


Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Ağdam bölgesinin işgalden  kurtuluşu dolayısıyla tüm Azerbaycanlıları ve Ağdam halkını kutladı.
 
Ağdam'ın, 10 Kasım'da imzalanan üçlü bir bildiri sonucu işgalden  kurtarıldığını hatırlatan Aliyev, Dağlık Karabağ sorununu çözmek için yıllardır  barış yolunu denediklerini fakat bu mümkün olmadığı için yasal haklarını  kullanarak askeri yola başvurduklarını kaydetti.
 
Aliyev, Ağdam'ın işgalden kurtuluşunu "tarihi olay" diye  nitelendirerek işgalden önce burada 143 bin Azerbaycanlının yaşadığını, şimdi bu  sayının 203 bine ulaştığını bildirdi.
 
Ağdam'ın işgal altında bulunmayan kısımlarında bugüne kadar büyük  kalkınma projeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aliyev, "Şimdi Ağdam için  yeni bir dönem başlıyor. Büyük planlarımız var. İşgal altındaki topraklarda her  şey yok edildi. Ağdam şehrini yeniden kuracağız. Devlet vatandaşların oraya  dönmesine yardım edecek." dedi.
 
 
Aliyev, "Ağdam'ın kurtuluşu, şanlı askeri zaferimiz nedeniyle mümkün  oldu. Azerbaycan savaş alanında Ermenistan'ı mağlup etmeseydi, Ermenistan  topraklarımızı gönüllü olarak terk etmezdi." diye konuştu.
 
Ermenistan'ın mağlup olduğunu ve bunu kendilerinin de itiraf ettiğini  söyleyen Aliyev, şöyle konuştu:
"Ermenistan başarısız ülke. Bu başarısızlığın nedeni nedir? İşgal. Ben  bunu defalarca söyledim. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini söyledim.  Bu işgali asla kabullenmeyeceğimizi, er ya da geç toprağımızı geri alacağımızı  söyledim. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı ve bugün de  bağımsız değil. Ermenistan aslında bir kolonidir.
 
İşgal onlara hiçbir şey kazandırmadı. Savaş alanında mağlup olarak tüm  dünyaya rezil oldular. Bundan sonra 'mağlup ülke' damgasıyla yaşayacaklar.  Zamanında akıllarını başlarına almalarını, işgale son vermelerini söylemiştim. Bu  işgal devam ettiği sürece Ermenistan gelişemeyecektir. Politik olarak bağımlı,  askeri olarak bağımlı, ekonomik olarak eksik. İdeolojik olarak çok zararlı bir  ideolojik temel oluşturdular. İdeolojik temelleri yalanlara, tarihi çarpıtmalara  ve geçmişe dayanmaktadır."
 
 
"Türkiye'den toprak talebinde bulunmak intihardır"
Aliyev, komşularıyla normal ilişki kuramayan bir ülkenin  gelişemeyeceğine dikkat çekerek, "Türkiye'ye toprak iddiasında bulunuyorlar.  Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeden toprak talebinde bulunmak  intihardır." ifadelerini kullandı.
 
Bölgede Ermenilerle komşuluğun devam edeceğini dile getiren Aliyev,  şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı olarak Güney Kafkasya'daki düşmanlıkların sona ermesi  ve normal ilişkilerin kurulmasından yanayım. Bizim Ermeni halkıyla bir sorunumuz  yok. Eminim ki bugün Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler bir gün kendilerinin tek  yolunun Azerbaycan halkıyla yan yana, komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak ve tüm  bu çirkin işlerden vazgeçmek olduğunu anlayacaklardır.
 
Şimdi Ermenistan'da bir iç kriz var. Bu doğaldır çünkü böylesine utanç  verici bir yenilgi, elbette, her bir ülkede kargaşaya yol açabilir. Krizden sonra  Ermenistan'da sağlıklı güçler iktidara gelirse, o sağlıklı güçlerle normal  ilişkiler kurmaya hazırız ama bizim Azerbaycan halkının kanını döken cellatlarla  hiçbir ilişkimiz olamaz. Bunu herkes bilsin."
 
 
"Avrupa Konseyi neredesin"
Aliyev, Ermenistan'daki iç kriz nedeniyle muhaliflere yapılan  baskılara Batı ülkelerinden hiçbir tepki gelmediğini hatırlatarak, "Ermenistan'da  her gün bir muhalefet lideri tutuklanıyor. Bir tek Batı ülkesi buna tepki verdi  mi? Hayır. Onu kınadı mı? Hayır. Büyük muhalefet partilerinin liderleri  tutuklandı. Kimse bir söz söylemiyor. Avrupa Konseyi neredesin? Azerbaycan'ı  küçümseyen ve itibarımızı sarsmaya çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden  susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız? Avrupa Parlamentosu,  Azerbaycan'a karşı 10'dan fazla yalan üzerine kurulu karar kabul etti. Neden  sessizsin Avrupa Parlamentosu? Kendinizi dünyadaki demokrasinin merkezi olarak  lanse ediyorsunuz. Sesinizi duyurun, açıklama yapın, kınayın. Dünyanın gözü  önünde bir diktatör tüm muhalefeti yok ediyor. Bizi balistik füzeyle, misket  bombasıyla, fosforlu bombayla vurdular, sustunuz. Büyük ülkeler, kendilerini  Avrupa'nın ??lideri olarak gösteren ülkeler, neden sessizsiniz?" şeklinde  konuştu.
 

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