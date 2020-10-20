Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den dünyaya tarihi mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında Azerbaycan halkına hitap etti.
Azerbaycan ordusunun Fuzuli'nin 6, Cebrail'in 7, Hocavend'in 5, Zengilan'ın 6 köyünü Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını belirten Aliyev ayrıca, 4 adet S-300 füze sisteminin imha edildiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
İşgal edilmiş topraklarda hayat yeniden canlanacaktır. Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.
Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.
Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz.
Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.
Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata turduna döneceği günü bekledi.
Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır.
Onlara diz çöktürdük. Topraklarımızdan kovuyoruz. Daha da kovacağız. Her gün yeni bir toprağımızda bayrağımız dalgalanıyor.
Hani nerde "yenilmez" Ermenistan ordusu? Buralara öyle tahkimatlar kurmuşlar ki... Bunlar oralardan çıkar mı hiç? Gece gündüz yalan söylüyorlar.
Ermenistan'ı destekleyenlerin ne aklı var ne de vicdanı. Ermenistan'ın 241 tankı imha edildi, 39 tanklına el konuldu."
Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.
Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.