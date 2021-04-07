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AstraZeneca aşısıyla ilgili flaş karar! 30 yaş altına yasak...

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 18:09

Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca koronavirüs aşısı ile aşının uygulandığı yetişkinlerde nadir görülen kan pıhtılaşması arasında olası bir bağlantı bulunduğunu duyurdu. Öte yandan, Birleşik Krallık'ta hükümet danışmanları AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındakilere verilmemesinin önerilmesine karar verdi.


Avrupa İlaç Ajansı (EMA), olası yan etkileri nedeniyle tartışma konusu olan AstraZeneca koronavirüs aşısına dair raporunu paylaştı.
 
Raporda, aşının, uygulandığı kişilerde nadiren görülen kan pıhtılaşması vakalarıyla muhtemel bağlantısının bulunduğu belirtildi.
 
Ancak aşının faydasının riskinden fazla olduğuna tekraren dikkat çekildi.
 
Aşıyı inceleyen komitenin, uzman grupların tavsiyeleri dahil mevcut tüm kanıtları incelediği açıklandı.
 
30 YAŞIN ALTINDAKİLERE...
 
Öte yandan, Birleşik Krallık'ta hükümet danışmanları AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındakilere verilmemesinin önerilmesine karar verdi. (Milliyet)

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