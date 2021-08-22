22 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.33 EURO 9,9580 -0.15
USD 8,4830 -0.28 ALTIN 486,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Skandal! 'Aşı kurnazı' yakayı böyle ele verdi! Coronavac, AstraZeneca, BioNTech...

22 Ağustos 2021 Pazar - 12:12 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 12:24

Koronavirüse karşı tüm dünyada aşı seferberliği devam ediyor. Birçok ülke özellikle Delta varyantının etkisi ile aşının yanında yeniden başka önlemleri almaya başladı. Uzmanların ısrarlı aşı olun çağrıları art arda gelirken, Brezilya'da ilginç bir olay yaşandı. Sırayla toplamda tam 5 kez Coronavac, AstraZeneca, BioNTech aşısı olan bir kişi, altıncı dozu yaptırırken yakalandı. Olay ülkede tepkiyle karşılanırken, bu durumun fark edilmemesinin nedeni de ortaya çıktı.


Koronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, yeni varyantlar dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde milyarlarca doz aşılama yapıldı. 
 
Uzmanlar 'mutlaka aşı yapın' çağrısı yaparken, Brezilya'da Kovid-19’a karşı 5 kez aşılanan bir kişi 6. dozu yaptırırken yakalandı. 
 
Brussel Times'ta yer alan habere göre, söz konusu kişi 12 Mayıs - 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca, 2 BioNTech aşısı oldu. 
 
6. DOZDA YAKAYI ELE VERDİ 
 
16 Ağustos'ta 6. dozu olmak için harekete geçen adı açıklanmayan kişi yakayı ele verdi. 
 
Sağlık Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken ülke basını söz konusu kişinin yaşanan elektronik arıza sayesinde 3 farklı hastanede aşı olabildiğini yazdı. 
 
Ancak söz konusu olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 
 
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor. 
 
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı. (HÜRRİYET)

ETİKETLER

Koronavirüs sinovac biontech
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.