Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu, 1.709 lira...

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyatlar belli oldu, İstanbul ile Hakkari veya Şanlıurfa arasında 4’üncü basamaktaki fiyat farkı 176 lira. Trafik sigortası fiyatları il il belirlendi. Nisan 2017’den beri sigorta ücretlerinde 1’den 7’ye kadar basamak ve tavan fiyat uygulanıyor. Tavan fiyat her ay güncelleniyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor. İstanbul’da 1.709 lira...Haziran itibarıyla il il trafik sigortasındaki tavan ne kadar? İşte kuruşu kuruşuna fiyatlar...

Trafik sigorta sı zorunlu olduğu için poliçe fiyatları da yakından izleniyor. Devlet sigorta şirketlerinin yapacağı zamma da bu kapsamda bir sınırlama getirmiş durumda. Bir ara sigorta fiyatları aşırı yükselince 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçildi. Tüm araç sınıflarında basamaklara ve illere göre uygulanabilecek en üst fiyatlar (tavan fiyat) belirlendi.

Tavan fiyat aylık olarak devletin tespit ettiği oranda art ıyor. Bu artış 1 Ocak 2021 itibarıyla aylık yüzde 1 olarak uygulanıyor. Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor.İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1’inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor.

EN PAHALI POLİÇE İSTANBUL’DA

Tokat, Sinop, Isparta, Hatay, Kars, Kastamonu, Burdur, İstanbul’da bu ay trafiğe ilk kez çıkacak yani 4’üncü basamakta yer alacak bir sürücü için kesilecek poliçenin tavanı, otomobiller için 1.709 lira olacak.İstanbul ile Hakkari veya Şanlıurfa arasında 4’üncü basamaktaki fiyat farkı 176 lira. En ucuz trafik sigortası Aydın Tunceli , Çanakkale, Mardin Osmaniye , Kütahya, Muğla Adıyaman , Şanlıurfa, Ardahan , Hakkari ve Kilis ’te.

Buradaki sürücülerden 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış olanlar, otomobiller için 7’nci basamakta 842 lira , ilk kez trafiğe çıkan ise 1.532 lira ödeyecek.

7’NCİ BASAMAKTA YÜZDE 45 İNDİRİM

Tavan fiyatta, 5’inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6’ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7’nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.Bu indirim 4’üncü basamağa göre belirleniyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.

ŞEHRİN RİSKİ ETKİLİ

Fiyatlar illere ve o illerdeki kaza riskine göre değişiyor. İstanbul’da fiyatlar yüzde 6, Kocaeli Ankara ve Bursa ’da yüzde 3 artırımlı uygulanıyor.Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim yapılıyor. Trafik sigortalarında tavan fiyat uygulansa da rekabetin yoğun olduğu sektörde, daha ucuza fiyat veren şirketler olabiliyor. Buna karşılık hiçbir şirket, tavan fiyatın üzerinde bir fiyat teklif edemiyor.

TAKSİLERDE 11 BİN LİRAYI AŞIYOR

En pahalı trafik sigortası 1’inci basamakta bulunan otobüsler için 26 bin 507 lira ile İstanbul’da uygulanıyor. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul’da bugün 11 bin 59 lira.