Gazetevatan.com » Ekonomi » Arabası, ehliyeti olan herkes için geçerli! Tamamen değişiyor, düşük fiyat...
Arabası, ehliyeti olan herkes için geçerli! Tamamen değişiyor, düşük fiyat...
Arabası, ehliyeti olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Düşük fiyat ödenecek. Trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı hazırlandı. Önümüzdeki dönemde reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Trafik sigortasındaki belirsizlik ortadan kalkacak. Trafik kuralı ihlallerinde uygulanacak sürücü ceza puanları, ehliyete el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek. Sigorta skoru hesaplanması projesi, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlayacak ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli şekilde belirlenmesine imkân tanıyacak.
Arabası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren büyük değişiklik... Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki döneme ilişkin en önemli gündem maddelerinden birinin de trafik sigortası olduğunu söyledi. Gürsoy, trafik sigortasındaki değişikliklerin reform niteliğinde olacağını kaydetti.