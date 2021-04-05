Araba alacaklar için büyük fırsat! Sıfır faiz seçeneği...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Ödemelerde büyük kolaylık sağlanıyor. Araba alımında sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Kampanya nisan ayı için geçerli. Araba almayı planlayan pek çok kişi taksit seçeneklerinden yararlanmak istiyor. Otomotiv firmaları çeşitli kampanyalarla araba alıcılarına ödeme kolaylığı sağlıyor. Opel tarafından nisan ayına özel finansman seçenekleri sunuluyor. Araba almak isteyenlere 0,99 faiz oranı ile araba alma fırsatı veriliyor. Ayrıca KOBİ'lere özel sıfır faiz imkanı da bulunuyor.

Türkiye'de araba satışları martta rekor üstüne rekor kırdı. Zam gelmeden araba alarak kara geçmek isteyen vatandaşlar 96 bin 128 adetlik satışla rekoru üst seviyeye taşıdı. Rekoru getiren bir diğer etken ise araç indirimleri ve kampanyaları oldu. Martın en fazla satılan aracı Corolla’ya aybaşında 23 bin liralık indirim yapılmıştı.

Araba almayı planlayan herkes yaralanabiliyor. 0,99 faiz oranı ile sıfır araç sahibi olabilirsiniz. Opel Türkiye açıklamasına göre, Marka, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkati çekiyor.

Açıklamaya göre, Opel’in başarılı modeli Corsa’ya nisanda 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Corsa’nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.

Yeni Opel Crossland, benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görüyor. Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayında, Opel’in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini alıyor.

Açıklamadaki detaylara göre, D-Sedan segmentinde dizel otomatik versiyonuyla ayrışan Opel’in amiral gemisi yeni Insignia’da 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia, 426 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Combo Life, nisan ayında 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsat lar da sunuyor. Combo Life Essential versiyonu ise nisan ayına özel 85 bin TL kredi için 12 ay, 0 faiz seçeneğiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayında Combo, 186 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Ayrıca Opel Türkiye’nin nisan kampanyası kapsamında, ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Opel Türkiye’nin nisan ayına özel koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine ve finansman koşullarına Opel Türkiye'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

BİR AYDA 7 BİN 935 COROLLA SATIŞI Toyota, Türkiye otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirerek kendi rekorunu kırarken, Corolla modeli de mart ayı ve ilk çeyrekte segmentinde en çok satılan model olmayı başardı. Mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle Türkiye’de üretilen Corolla tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Ocak ve Şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, Mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı. Bunun yanında 24 Mart tarihinde pazara sunulan hafif ticari segmentin yeni oyuncusu Proace City’de de sadece bir hafta içinde 431 adetlik satışa imza attı. Toyota’nın efsanevi pick-up’ı Hilux’ın yeni versiyonu ise 556 adetlik satışla mart ayına damga vuran bir başka Toyota modeli oldu. İLK 10 GÜNDE STOKLAR TÜKENDİ Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO ’su Ali Haydar Bozkurt , özellikle son 3 ayda çok cazip faiz kampanyalarının sonuçlarını net bir şekilde gördüklerini belirterek “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz rekor satışın 4 bin adet daha üzerine çıkabilirdik. Çünkü en çok satan modelimiz Corolla yoğun bir talep almasına karşın maalesef ayın daha 10’u olmadan stoklarımızda bitmişti. Tüm bunlara rağmen içinde bulunduğumuz bu süreçte böyle adetleri yakalamış olmak bizim için çok önemli. Yıllardır markaya yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz” dedi. SKODA YÜZDE 300 BÜYÜDÜ Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, tarihi bir satış başarısı gösterdiklerini belirterek, “40 bin araçlık bir satış hedefi ile yola çıktık. 2021’in ilk üç ayında tüketicilerin markamıza gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz. Mart ayındaki başarıda Superb modeli bin 619 adetlik satış ile büyük rol oynadı” açıklamasında bulundu. Markanın ilk üç aylık performansında ise en çok satan modeller sırasıyla 2 bin 914 adetle Superb, 2 bin 522 adetle Octavia, bin 240 adetle Kamiq oldu. ÖTV VE KURLARDAN HERKES ŞİKAYETÇİ Devletin yaptığı değişikliklerden son dakika haberleri olduğunu söyleyen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, “Yeni bir artış şu an gündemde yok ama endişeliyiz. Devlet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerimizde ÖTV indirimi olmayacağı sonucuna vardık. Bizim devletten beklentimiz matrahların yükselmesi yönünde. Yüzde 45 ÖTV’ye 1 model giriyor. Kur artışı bu şekilde sürerse yüzde 45-50 vergi bandına giren araç sayısı kalmayacak” ifadelerini kullandı. Uygulanan ÖTV sisteminin 30 yıllık olduğunu vurgulayan Bilaloğlu, vergi sistemiyle ilgili ‘yamalı bohça’ benzetmesi yaptı. 2. EL TETİKTE BEKLİYOR Kur zamları ve değişen ÖTV baremleriyle birlikte 2. el sektörü ise sıfır piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sene üretimden kaynaklı 8,5 milyon seviyesine kadar yükselen ikinci el piyasası baş gösteren çip kriziyle birlikte ikinci el ticaret yapanları da umutlandırdı. Arabam.com’un yaptığı araştırmaya göre; pandemi dolayısıyla talep karşılanamadığında gözler ikinci ele kayabilir, bu durumda 120 bin lira altındaki araçların ilanlarda daha çok görülmesi olası. 1.2 - 1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranlarının yüzde 11 artış göstermesi ve 1.4 - 1.6 arası motor hacmine sahip araçların ise ilan oranlarının yüzde 7 artış göstermesi dikkat çekiyor. (Yenişafak)

TERCİHLER OTOMATİK VİTES

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ilk üç aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 68,17 artışla 119 bin 772'ye yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

Manuel şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 23,5

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk 3 aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Mart sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 119 bin 772 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 36 bin 692 adetle yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Böylece, bu dönemde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,5, satışı da 71 bin 220 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri yüzde 68,2 artış gösterdi.

D, E ve F segmentin tamamı otomatik vites

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 95,1'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 79,1'le küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 69,4 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Vergi oranları düşük segmentteki araçlar tercih edildi

Öte yandan, ilk çeyrekte pazarın yüzde 86,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 244 adetle yüzde 56,4 pay, B segmenti otomobiller ise 46 bin 177 adetle yüzde 29,5 pay aldı.