Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de okulların eğitim takvimi değişmişti. Son günlerde yaşanan vaka artışları ve murasyon haberlerinin ardından milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli okulların kapanıp kapanmayacağını, ara tatilin uygulanıp uygulanmyacağını merak ediyor. Okulların durumu ve tatil ile ilgili son noktayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koydu. Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt verirken ara tatil ve yaz tatili ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar tatil olacak mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar kapanacak mı? İşte okullarla ilgili son gelişmeler...

'Okullar kapanacak mı?' sorusu son günlerde yaşanan vaka artışları ve mutasyon haberlerinin ardından gündem oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli daha önce eğitim takviminde açıklanan ara tatilin olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların durumu, yüz yüze eğitim ve okuların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar tatil olacak mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar kapanacak mı? İşte okullarla ilgili son gelişmeler...

Son günlerde artan vaka sayılarının ardından okulların kapatılması ve okulların ara tatili ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için öne çıkan başlıklardan olan okulların durumu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması durumu ile ilgili, "İlin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir." dedi. Öte yandan bu yıl yaz tatilinin ise 2 Temmuz tarihi sonrası başlayacağı açıklandı.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların son durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusu sorulan Bakan Selçuk, "2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.

Önümüzdeki süreç elbette Kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." yanıtını verdi.

ARA TATİL OLACAK MI? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.