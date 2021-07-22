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Altın fiyatlarında flaş gelişme! Resmen ters köşe, bir düşüş daha...

22 Temmuz 2021 Perşembe - 18:45 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 18:45

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Kritik seviye bir kez daha aşıldı. Milyonlarca vatandaş 'altın fiyatları ne kadar oldu?' diye araştırıyor. Altın fiyatları, ons altının etkisiyle hafif düşüş seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta dolar kurundaki ani iniş çıkışlar ons altının düşüşünü ve iç piyasadaki altın türlerinin yönünü aşağı çevirdi. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte haberin detayları...


Haftanın dördüncü gününde altın yatırımcısı tarafından altın fiyatları takip edilmeye devam ediyor. Ons altının bin 817 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Peki, hangi altın türü ne kadar oldu?
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
Geçtiğimiz haftalarda 500 lira barajını aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 494 liradan işlem görüyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 802 liradan geri alınıyor. 22 Temmuz’da çeyrek altının satış fiyatı ise 821 TL.
 
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
 
Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 204 liradan alınırken 3 bin 271 liradan da satışa sunuluyor. 
 

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