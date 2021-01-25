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Alternatif Bank harekete geçti! Flaş faiz kararı...

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 11:50

Alternatif Bank tüm müşterilerine duyurdu. Flaş faiz kararı! 32 günden 365 güne kadar tercih yapılabiliyor. Dev bankadan yapılan açıklamada güvence sunulduğu bildirildi. Alternatif Bank internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılması mümkün. Yatırım yapmak isteyenler için Alternatif Bank harekete geçti. Altın hesabına yüzde 1 faiz imkanı sunuluyor.


Alternatif Bank tarafından yapılan açıklamada faiz kararı tüm müşterilere duyuruldu. Alternatif Bank, yatırımlarını altın olarak  değerlendirirken vadeli mevduatın getirisinden yararlanmak isteyen müşterilerine  Vadeli Altın Hesap ürününü sunuyor. 

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, altın birikimlerini banka  güvencesiyle değerlendirmek isteyen müşteriler, 10 gram ve üzeri miktardaki altın  yatırımlarını 32 günden 365 güne kadar değişen vadelerde yüzde 1 faiz oranıyla  değerlendirebiliyor.

Vadeli Altın Hesap'la ilgili detaylı bilgiye bankanın web sitesinden  ulaşılabilirken, hesap açılışı Alternatif Bank internet ve mobil bankacılık  üzerinden ya da şubelerden gerçekleşiyor.   

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