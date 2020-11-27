Almanya duyurdu! 2022'den itibaren yasak olacak

Almanya'da Federal Meclisin aldığı kararla, Ocak 2022den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı yasak olacak. Meyve ve sebze bölümünde bulunan ince plastik poşetlerin ise karardan muaf tutulacağı açıklandı.Çevre Bakanı Svenja Schulze, Plastik poşet kaynak israfının özüdür dedi. Schulze, plastik poşet yerine alışveriş sepetleri ve yıkanabilir bez torbaların iyi alternatifler olduğunu söyledi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise yasağının sembolik olduğunu ve ülkede kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birini kapsadığını belirtti.