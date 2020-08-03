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Almanya'da umutlandıran aşı gelişmesi

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 22:35 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 22:35

Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul-Ehrlich Enstitüsünün Başkanı Klaus Cichutek, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı bir aşının nispeten hızlı bir şekilde geliştirilmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.


ichutek,  ZDF televizyonuna Kovid-19’a karşı aşı geliştirme  çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Cichutek, "Çok umutluyum çünkü özellikle son haftalarda aldığımız ilk  klinik test sonuçlarında bazı aşıların gerçekten Kovid-19’a karşı insanlarda  spesifik bir bağışıklık tepkisi verebileceğini gösterdi. Bu çok iyi haber." diye  konuştu.
 
Dünya genelinde bu alanda 140-150 projenin yürütüldüğüne işaret eden  Cichutek, Almanya’da da halihazırda 26 klinik çalışmanın  inceleme safhasında  devam ettiğini, bunların 6’sında, aşının insanlarda güvenli olup olmadığı ve  tesirine ilişkin verilerin toplandığı aşamaya geçildiğini, bunun ilk sonuçlarının  yıl sonuna kadar, belki daha önce alınabileceğini vurguladı.
 
Cichutek, Rusya ve Hindistan’dan ağustos ayında aşıya başlayacakları  ve bu ülkelerin aşıyı piyasaya çıkaracakları yönünde açıklamaları nasıl  değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de iki ülkenin aşı gelişimine ayak  uydurabileceğini göstermek istediğini, bunun da meşru olduğunu ancak erken bir  aşamada büyük gruplara aşı yapılmasını iyi bir düşünce olarak görmediğini  kaydetti.
 

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