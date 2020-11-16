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Aliyev'den işgalden kurtarılan Füzuli'ye 27 yıl sonra ilk ziyaret

DHA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 14:53 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 17:59

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli rayonuna bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Aliyev'in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinde birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görülüyor.Aliyev, arabasından çıkarak halkı selamlıyor, vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulunuyor."Karabağ", "İlham" diye slogan atan vatandaşlar bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydediyor.

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