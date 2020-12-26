Akciğer hasarını kök hücre ile tedavi etmek mümkün!

Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs, özellikle yaşlı hastalar başta olmak üzere, kronik hastalıkları olanlarda, bağışıklık sistemi zayıf ya da bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda, hastalığın ilerleyen dönemlerinde şiddetli akut solunum yetmezliği, ağır akciğer enfeksiyonu ve hasarına neden oluyor. Dr. Yüksel Büküşoğlu, koronavirüse bağlı ağır solunum yetmezliğini ve akciğer hasarını kök hücre ile tedavi etmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Tüm dünya, 2020 yılında çok ciddi ölümlere yol açan, insanları eve hapseden, yüksek iş ve ekonomik kayıplara neden olan ve hepsinden önemlisi hiçbir azalma belirtisi göstermeyen koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Bilim insanları hastalığın yayılmasını kontrol altına almak ve hastaları tedavi edebilmek için büyük bir mücadele içerisinde. Bu virüse maruz kalmış insanların yüzde 5-10 kadarı, özellikle yaşlı hastalar başta olmak üzere, kronik hastalıkları olanlarda, bağışıklık sistemi zayıf ya da bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda, hastalığın ilerleyen dönemlerinde şiddetli akut solunum yetmezliği, ağır akciğer enfeksiyonu ve hasarı gelişmekte ve hastalar bu nedenle kaybedilmekte.

Koronavirüs tedavisinde kök hücrelerin kullanımına ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Son bilimsel çalışmalar ışığında koronavirüs tedavisinde kök hücrelerin kullanımı ile ilgili olarak Dr. Yüksel Büküşoğlu bilgi verdi.

AKCİĞER HASARI BİRİNCİL ÖLÜM NEDENİ

Dr. Yüksel Büküşoğlu koronavirüs enfeksiyonun neden olduğu ağır solunum yetmezliği ve ciddi akciğer hasarı COVID-19 vakalarında birincil ölüm nedeni olduğunu belirterek kök hücrelerin bağışıklık sistemini düzenleyip iyileştirici özelliklere sahip olduğunu ve daha önce de bazı virüs enfeksiyonlarının neden olduğu hasarı tedavi etmek için kullanıldığını söyledi.

KÖK HÜCRE AKCİĞER DOKUSUNDAKİ HASARI ONARIYOR

Dr. Büküşoğlu, "Yağ dokumuz vücudumuzdaki en önemli kök hücre kaynaklarından biridir . Koronavirüs COVID-19, etkisini ACE-2 ile gösterir ve yağ dokusu, ACE-2 açısından çok zengin ve önemli bir dokudur. Yağ dokusundan üretilen kök hücrelerin üç ana özelliği vardır: İmmünomodülatör yani bağışıklık sistemini düzenleyip iyileştirici özellikleri, ikincisi anti-enflamatuar yani iltihabi reaksiyonu önleyici, azaltıcı etkileri, ve son olarak rejeneratif yani onarıcı, iyileştirici, tamir edici özellikleri. Kök hücreler salgıladıkları birçok molekülle koronavirüsün akciğer dokusunda oluşturduğu iltihabi reaksiyonun şiddetlenmesini baskılayabilip, önleyebiliyor." dedi.

İLAÇ TEDAVİLERİNE YANIT VERMEYEN HASTALARDA DAHA FAYDALI

Kök hücrenin aşırı alarm durumuna geçmiş sitokin fırtınasını bağışıklık sisteminin yanıtlarını düzeltip, iyileştirerek engeleyebildiğinin de altını çizen Dr. Yüksel Büküşoğlu, "Virüsün neden olduğu şiddetli iltihabi reaksiyonu önleme, hastalığın şiddetlenmesini engelleme, hasar görmüş akciğer dokuları yeniden ve çabuk bir şekilde onarabilme, bağışıklık sistemini kuvvetlendirip, düzenleyebilmek gibi etkileri sayesinde, Covid 19 hastaları hızlı bir etkiyle sağlıklarına kavuşabiliyorlar. Üstelik kök hücrelerin onarıcı, yenileyici özellikleri sayesinde akciğerde oluşan ağır hasar da tedavi ediliyor.Kök hücre tedavisi ile hastanın bağışıklık sis eminin koronavirüsün yarattığı hasara direnmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamayı amaçlanmakta.” diye konuştu.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, “Bilimsel calışmalar uygulanan mevcut ilaç tedavilerine yanıt vermeyen şiddetli COVID-19 vakalarında Kök Hücre tedavisinin son derece faydalı olabileceğini göstermektedir" dedi.