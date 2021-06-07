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AK Partili Turan duyurdu: Müsilaj araştırma komisyonu kurulacak

07 Haziran 2021 Pazartesi - 13:47 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 13:48

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız. Genel Kurul da önergemizi ele alacağız. Bütün partilerin hassasiyet gösterdiği bu konu ile ilgili önergelerini verirlerse perşembe günü de Genel kurulda görüşebiliriz.


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