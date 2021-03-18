Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun." ifadesini kullandı.
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- AK Partili Kurtulmuş'tan 18 Mart paylaşımı
AK Partili Kurtulmuş'tan 18 Mart paylaşımı
AA | 18 Mart 2021 Perşembe - 9:47 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 9:47