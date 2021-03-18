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AK Partili Kurtulmuş'tan 18 Mart paylaşımı

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 9:47 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 9:47

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun." ifadesini kullandı.
 

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AK Parti Numan Kurtulmuş 18 Mart
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