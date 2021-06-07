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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'müsilaj' açıklaması

07 Haziran 2021 Pazartesi - 17:55 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 18:02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.


AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle; (Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesi) Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusuyla ilgili yakın takibimizden bahsetmiştim.
 
Hepimiz bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı takip edilecek. Kuşkusuz tabiat rakibimiz değil, kader arkadaşımızdır.
 
Tabiatı rakip gibi gören bir anlayış asla söz konusu olamaz. Deniz salyası sorununu çok ciddi bir sorun olarak ele alıyoruz. Bu vesileyle Biyolojik Arıtma Tesisleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu, Temel Atmama töreni düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk.
 
Plan hemen devreye girdi. 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu sorunla en güçlü şekilde mücadele etmeliyiz. Partimiz gerek mecliste gerek genel merkezde bu konunun yakın takipçisi olacak. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Atılan her adım, yapılan her iş yakın bir şekilde takip edilecek.
 

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Ömer Çelik AK Parti MYK
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