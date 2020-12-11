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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş AB açıklaması!

11 Aralık 2020 Cuma - 16:13 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 17:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuçlarına tepki göstererek "10 Aralık AB Zirvesi sonuçlarına eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır" değerlendirmesinde bulundu.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi  sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
 
Türkiye'nin pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devleti  olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye olmadan Avrupa olmaz." ifadesini  kullandı.
 
AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olması  gerektiğini, bunun tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit önem taşıdığını  kaydeden Çelik, Avrupa'nın Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemeyeceğini  belirtti. Ömer Çelik, "10 Aralık AB Zirvesi sonuçlarına eklenen yanlı ve hukuka  aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır.  Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) veto baskısı ve mahalle  dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini  peşine taktığını ibretle izliyoruz." paylaşımında bulundu.
 
AK Parti Sözcüsü Çelik, AB'nin, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla  hareket ettiğini gösterdiğini, Kıbrıs Türkü'nün iradesini ve haklarını görmezden  geldiğini, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme destek vermekten çok uzak  bir yaklaşım ortaya koyduğunu aktardı.
 
"AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna  odaklanmalıdır"
 
Türkiye'nin, Atina'nın kışkırtıcı adımlarına rağmen, ön koşulsuz  istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu defalarca vurguladığı halde  Yunanistan ve GKRY'nin AB içindeki pozisyonlarını kötüye kullanmaya devam  ettiklerini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:
 
 "Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları ve potansiyel iş birliği alanları  çok geniştir. Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist talepleri ikili ilişkileri  zehirliyor ve pozitif gündem meydana getirilmesini engelliyor. AB bu tutuma esir  olmamalıdır. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla  korunmaya devam edeceğiz. AB'nin bu konuda oynayabileceği yegane rol, yaptırım  dili kullanmak değil, dürüst bir tutum geliştirmektir. AB Türkiye ile ortak çıkar  ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır. Cumhurbaşkanımız defalarca AB'yi adil  ve hakkaniyetli siyasete davet etmiştir. Buna karşın AB liderlerince  Cumhurbaşkanımıza başbakanlığı döneminden beri ifade edilen taahhütler yerine  getirilmemiştir. Aynı şekilde AB 18 Mart mutabakatı ile ilgili sözlerini de  tutmamıştır. AB gerçek bir vizyonla hareket etmelidir. Türkiye'ye verdiği sözleri  tutmalıdır. Taahhütlerini yerine getirmelidir. Türkiye'ye karşı yaptırım dili  değil iş birliği dili kullanmalıdır. Gerçek bir Avrupa'nın geleceğinin kilidinin  Türkiye olduğunu anlamalıdır."
 

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AK Parti Ömer Çelik AB
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