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AK Parti'li Özhaseki ile eşinin korona tedavisi hastanede sürecek

DHA |  26 Kasım 2020 Perşembe - 11:28 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 11:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte koronavirüs tedavilerinin hastanede devam edeceğini açıkladı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım'da eşi Neşe Özhaseki ile birlikte koronavirüse yakalandı.
 
Kendilerini evde karantinaya alan Özhaseki çifti, 1 haftalık ilaç tedavisinin ardından doktoların tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
 
Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum" dedi.
 

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