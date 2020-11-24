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AK Parti'de MYK toplantısı başladı

24 Kasım 2020 Salı - 16:36 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 16:36

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.
 
Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın açıklama yapması bekleniyor.

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AK Parti MYK Recep Tayyip Erdoğan
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