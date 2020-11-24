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AK Parti'de MYK toplantısı başladı
AK Parti'de MYK toplantısı başladı
24 Kasım 2020 Salı - 16:36
| Son Güncelleme : 24 11 2020 - 16:36
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
SONRA OKU
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.
Toplantı sonrası
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik'in basın açıklama yapması bekleniyor.
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