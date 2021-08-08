Afganistan’da Taliban kritik bölgeyi ele geçirdi! ABD bombardımana başladı

Son dakika haberi... ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının ardından Taliban’ın ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdiği daha sonra ise Mareşal Raşid Dostum’un kalesi sayılan Şibirgan’da kontrolü sağladığı iddia edildi. Washington yönetimi Taliban’a karşı bombardıman uçaklarını yollarken, yerleşim birimlerine saldırılar sonrası, ülkeden kaçışların arttığı öğrenildi.

ABD, 31 Ağustos’ta Afganistan ’dan tam çekilmeye hazırlanıyor ama ülkede kaos bitmiyor. NATO ile birlikte ABD ’nin ülkeden çekilme kararının ardından hızla toprak kazanmaya başlayan Taliban , önceki gün İran sınırındaki Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc’ı ele geçirdi. Taliban’ın dün de kuzeydeki Türkmenistan sınırında yer alan Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan’da kontrolü sağladığına ilişkin haber ler gelmeye başladı. DOSTUM KABİL’DE

Cüzcan, Özbek asıllı eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’un kontrolünde bir bölge olması açısından önem taşıyor. Dostum’un dün Kabil’de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşme yaptığı sıralarda bölgeden Şibirgan’ın ve Dostum’un konutunun Taliban’ın kontrolüne geçtiğine dair görüntüler yayınlandı.

BÜYÜK İLERLEYİŞ

Fransız haber ajansı AFP Şibirgan’ın düştüğünü belirtirken, Amerikan AP Ajansı’na göre Kabil yönetimi Taliban savaşçılarının kente girdiğini, ancak kentin tamamen düşmediğini söyledi. Şibirgan kentinde, çoğunluğu Türkmen ve Özbek Türklerinden oluşan yarım milyondan fazla kişi yaşıyor. Şibirgan’ın düşmesi halinde 24 saat içinde iki farklı bölgedeki iki vilayetin merkezi Taliban’ın kontrolüne geçmiş olacak.

Daha çok kırsal alanları kontrol eden Taliban’ın kentlere yönelmesi, çatışmaları yerleşim alanlarına çekerken bu da göçü daha da alevlendiren bir unsur. Öte yandan Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, Taliban Afganistan’ın kuzeyinde, Tacikistan sınırında bulunan Kunduz vilayetinin merkezine doğru ilerliyor. Vilayetin merkezine yakın bölgelerde önceki geceden beri süren çatışmalarda 11 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

İRAN’A KAÇTILAR

Amerikan New York Times gazetesinde önceki gün Taliban’ın kontrolü sağladığı Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc ile ilgili ilginç iddialar yer aldı. Buna göre, Nimruz, yasadışı göç, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığının en önemli geçiş noktalarından biri ve asayişin sağlanamadığı bir yer. İran’a kaçak göç büyük ölçüde buradaki insan kaçakçıları tarafından organize ediliyor. Zaranc’daki yerel yöneticilerin de Taliban ile anlaşmaya yaparak çatışmadan İran’a kaçtıkları öne sürüldü.

Afganistan’da şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere ’nin Kabil büyükelçilikleri, Afganistan’daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde ülkeyi terk etmelerini istedi. ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan’ı derhal terk etmesi bildirildi.

Güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, büyükelçiliğin Afganistan’daki ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlara Afganistan’a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu. İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarına benzer bir çağrı yaptı.

ABD, B-52 BOMBARDIMAN UÇAKLARINI YOLLADI