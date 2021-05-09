Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım!

Yıllar önce anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.. Ilıcalı, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıp, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün artıyor" ifadelerine yer verdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Anneler Günü paylaşımıyla yürekleri dağladı.

"ÖZLEMİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Ilıcalı annesiyle babasını paylaştığı fotoğrafında, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün daha da artıyor.. Sana ve babama layık olmak en büyük hayalim. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." notunu düştü.

ANNE VE BABASINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Anne ve babasını Balıkesir'de yaşanan bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, olaydan sonra travma geçirerek 1 yıl boyunca evden çıkmadı. Aynı kazada kemikleri kırılan Acun'ın kızı Banu ise, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.