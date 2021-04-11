Açelya Apartmanı ile ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Ankara'da inşaat çalışmaları yapılırken temeline zarar verilen Açelya Apartmanı'na ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulundu. Bakan Kurum, TOKİ'nin çalışmalara başlayacağını ve devletin tüm imkanlarıyla Ankaralı hemşehrilerinin yanında olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara 'da kurallara uygun olmayan temel kazısı yapan müteahhit nedeniyle zarar gören binalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum yıkıma ilişkin tahkikatın yapılacağını ve yıkım sonrasında TOKİ 'nin çalışmalara başlayacağını belirtti.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Malatya'da İzmir 'de nasıl yaptıysak TOKİ'miz hızlı şekilde inşaatları yapacak, vatandaşlara en iyi şekilde teslim etmiş olacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla Ankaralı hemşehrilerinin yanındadır. Hukuki tahkikat başlatılmış, cezai işlem yapılacaktır.

Yıkım sonrası etraftaki binaların taşınma sürecini başlatacağız. Süreci dikkatli yürütmek zorundayız. Riskin kaldırılmasını öngörüyoruz. Yarın itibarıyla tamamlarız, diğer binaların Salı günü taşınmasını öngörüyoruz. Taşınmaya müteakip TOKİ çalışmalara başlayacak.

Savcılık ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceleme yapılmaktadır. Kontrolsüz kazı ile ilgili ihmali olanlara hukuki süreç işleyecektir. Can güvenliğini riske atmadan çalışma yapılması gerekiyor. Varsa bir ihmal gereğine bakacağız. Tahkikat yapmadan sorumlusu şudur demek doğru değildir. Toplam 11 bina var.