ABD - Rusya gerilim son perde: Haritalar değişebilir

Amerika-Rusya geriliminin odak noktası Ukrayna. Rusya, Ukrayna sınırı, ilhak ettiği Kırım yarımadası ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere askeri yığınak yaptı. Ukrayna ordusunun da işgal altındaki topraklarını geri almak için bir harekata hazırlandığı söyleniyor. Peki sahadaki son durum ne? Bölgede sıcak çatışma ya da yeni bir savaş çıkar mı? Güvenlik uzmanı Mete Yarar CNN TÜRK’te değerlendirdi.

Dünya yeni bir soğuk savaş döneminde. Artık mücadele alanı Ukrayna . Ukrayna rus destekli ayrılıkçıların elindeki Donbas bölgesini yeniden ülkesine katmak istiyor. Kontrollü gerilimden sıcak çatışmaya dönüşür mü sorusu akıllarda.

-Biden’dan önce Trump döneminde de planlanmış adım adım yukarı çıkarılacak bir kriz. Şu anda sıcak çatışmadan bir tık öncesine gelmiş bir durumdan bahsediyoruz. Bunu tek başına Rusya krizi olarak okursanız yanlış yere gidersiniz. Rusya krizini Çin krizİyle beraber okursanız anlamlı hale gelir.

ABD ile Rusya arasındaki söz düellosu da başladı. Katil sonrası yeni gündemde ‘kabadayı’ tartışması var.. Peki Amerikalı ve Rus yetkililer peki neden böyle söylüyor?

-Çatışma ortamında Ruslar ve Amerikalılar bir şekilde böyle konuşuyorlar. Bu ilk değil. Başkan birine katil diyorsa bu en üst düzey bir suçlamadır. Bunu söylediğinizde hukuki sonuçları olan bir şey söylüyorsun. Bunu Trump söyleseydi bilmeden söyledi diyebilirdik ama Biden bunu bile isteye ve bir sonraki aşamasını bilerek söylemiştir.

Peki sıcak savaş sahasında ne olacak? Ukrayna tek başına mı?



Karşınızda Rusya gibi bir askeri güç varsa attığınız adımlarınızı tek başınıza atmazsınız. Arkanıza ya NATO ’yu ya Avrupa Birliği’ni ya da ABD ’ti spesifik olarak almanız gerekir. Lavrov bunu söyledi attığınız adımlara dikkat edin. Çok daha büyük adımlar atmaya kalkarsanız ortada bir harita kalmayabilir. Gerçekten bu savaç bir harita kalmamaya kadar da götürebilirecek savaşlardan bir tanesi.

Artık tehditler havada uçuşuyor... Bundan sonra ne olacak? Büyük çaplı çatışma olur mu?



-Ukrayna şu anda elindeki envanterine almış olduğu silahları deniyor. Yarın sabahleyin büyük bir savaş görmeyeceğiz. Herkes birbirini test edecek. Ama asıl bu işin arkasındaki büyük -Ukrayna şu anda elindeki envanterine almış olduğu silahları deniyor. Yarın sabahleyin büyük bir savaş görmeyeceğiz. Herkes birbirini test edecek. Ama asıl bu işin arkasındaki büyük oyun cunun ABD olduğunu unutmayalım.

Türkiye'nin Ukrayna’ya sattığı SİHA’ları da bölgede.... SİHA’lar sayesinde denklem değişir mi?

-SİHA’lar uçakların sahada olmadığı savaşlarda ana hava gücü olur ve oyunun şeklini değiştirir.

NATO bölgeye müdahale eder mi? Şimdilik bu ihtimal zor… Ama denklem dışı değil.

NATO buraya müdahil olmaz ama ABD müdahil olur.

Ukrayna sahada başarılı olursa senaryolar neler? Rusya sahaya kendi askeri gücüyle müdahale ederse ne olur?



Düşünün bölgede Ukrayna kendi topraklarında Donbas bölgesinde kendine ait yerleri almaya çalışıyor, diyelim ki bir tarafını da kurtardı. Rusya buna sessiz kalacak mı? Kalmayacak. Müdahale ettiği nokta da Ukrayna topları olacak. Kurgu Ukrayna topraklarına Rusya’nın saldırması ve Rusya’ya sert ambargolar…. Asıl hedef Rusya üzerinden Çin.

Son soru istenen ne? Oyun içinde oyun mu var? İki ülkenin "yeni soğuk savaş" dönemindeki son perde de sonuç ne olacak?



Ukrayna topraklarını geri almak istiyor. ABD, Avrupa ve Rusya ilişkisini açmak istiyor. Bunu başardıktan sonra döneceği ana yer Çin olacak. Bir plan var ve bu planın safhası da Ukrayna’da gerçekleşiyor.