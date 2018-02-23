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Son dakika... ABD'den savaş sinyali!

23 Şubat 2018 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 16:59

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'un Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanmayı ihtimal dışı tutmadığını söyledi.


Haley, "Askeri çözüm, hiçbir halükarda ihtimal dışı tutulmuyor. Suriye krizinin merkezinde olmak istemiyoruz ancak insanları kimyasal silahtan korumak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.
 
'KİMYASAL SİLAH KANITI BULURSAK HAREKETE GEÇERİZ'
 
Haley, kimyasal silah kullanımına ilişkin haberlerin teyit edilmesi durumunda, Washington'un Nisan 2017'de olduğu gibi Suriye'deki hedefleri vurabileceğini kaydederek, "Füze saldırıları, öylesine düzenlenmiyor. Vurulan bölgede kimlerin bulunduğunu anlamak gerekiyor. Başkan Donald Trump, planlarını açıklamayacağını ifade etti ancak Esad, kimyasal silah kullanımına ilişkin kanıt bulursak harekete geçeceğimizi anlıyor" diye konuştu.

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