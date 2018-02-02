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ABD'den Münbiç açıklaması: Türkiye ile konuştuk ancak...

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 18:34 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 18:42

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi


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