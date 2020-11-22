ABD'de koronavirüse karşı aşılamanın tarihi belli oldu

Başında Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin bulunduğu BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer'le geliştirdiği aşının denemeler dışındaki ilk uygulamasının ne zaman yapılabileceği ortaya çıktı... ABD'de yeni tip koronavirüse karşı aşılamanın aralık ayında başlaması öngörülüyor.

Pfizer ve Biontech'in, Covid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

Trump yönetiminin Covid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

"TARİHİ BİR GÜN" DİYEREK DUYURDU

ABD merkezli ilaç devi Pfizer CEO 'su Albert Bourla, cuma günü yayınlanan videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün tarihi bir gün, bugün bilim ve hepimiz için tarihi bir gündür."

Bourla mesajında, "BioNTech firmasıyla işbirliği yapma planlarımızı duyurduğumuz günden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bugün yaptığımız başvuruya kadar 248 gün geçti" dedi.

Albert Bourla açıklamalarına şöyle devam etti: "Konseptten ruhsat başvurularına kadar, güvenliğe yönelik odağımızı her zaman sürdürürken, klinik gelişim programımızda sıradışı bir hızla çalıştık."

ABD'de koronavirüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.

BAKAN KOCA: İLK ETAPTA 1 MİLYON DOZ GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.