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ABD'de 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs paketine onay

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 1:50 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 1:50

Başkan Joe Biden'ın koronavirüs salgını döneminde zora giren ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi, Temsilciler Meclisi'nden onay aldı.


Temsilciler Meclisinde gece saatlerinde yapılan oylamada 219 vekil  tasarıya "evet" oyu verirken 212 vekil ise "hayır" oyu verdi. 2 Demokrat vekilin  tasarıya hayır oyu vermesi dikkati çekti.
 
Bu sonuçla kabul edilen dev ekonomik destek paketi Senatoya  gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın masasına gidecek.
 
 Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra  asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı.
 
Ancak önceki gün Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara  göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik  destek paketinde yer alamayacak.
 
Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratlar da bu yönde  bir adıma "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.
 

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Joe Biden koronavirüs Temsilciler Meclisi
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