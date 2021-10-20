21 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.21 EURO 10,7610 0.11
USD 9,2100 -0.02 ALTIN 527,880 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili son dakika kararı! Başladı, grip aşıları...

20 Ekim 2021 Çarşamba - 23:46 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 23:46

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili son dakika kararı. Tüm Türkiye'de başladı. Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır" dedi.


65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili son dakika gelişmesi. Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir" dedi.

ETİKETLER

65 yaş üstü 65 yaş üstü vatandaş Sağlık Bakanı Koca grip aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.