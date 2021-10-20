65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili son dakika gelişmesi. Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir" dedi.
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65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili son dakika kararı! Başladı, grip aşıları...
20 Ekim 2021 Çarşamba - 23:46 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 23:46
65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili son dakika kararı. Tüm Türkiye'de başladı. Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır" dedi.
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