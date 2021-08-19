600 TL ödeniyor! Çalışan, çalışmayan, işveren, memur... Hepsi alıyor

Milyonlarca kişi yararlanıyor. Geri ödemesiz para desteği veriliyor. Devlet tarafından başvuru yapanlara 600 liraya kadar destek ödemesi yapılıyor. Belge ile başvuru yapılması gerekiyor. Doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına veriliyor. Ancak doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösteriyor. Rapor parası ise çalışan kişinin hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca işe gidememesi dolayısıyla sigorta tarafından brüt tutar üzerinden verilen tutarı ifade ediyor.
DOĞUM YARDIMI PARASI KAÇ LİRA?
Kadınlara özel oluşturulan bu destek ödemelerinde doğum yapan annelere destek ödemesi yapılır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk içn 300 TL ödeme alacak vatandaşlar, ikinci çocuk 400 TL, üçüncü çocuk amacıyla ise 600 TL ödeme alacaklar.
Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru detayları ise şu şekilde;
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.
Aynı zamanda doğum yardımı desteğinin durumunu aşağıdaki E-Devlet ekranından da sorgulayabilirsiniz.
DOĞUM SONRASI RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Bu tutarın hesaplanması için birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;
Annenin doğumdan önce çalıştığı son 3 ay boyunca aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin süresi ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.
Doğum parası genellikle çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni bitene kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içerisinde tutar hesaba yatmaktadır.
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere pek çok farklı desek sağlanıyor. Ancak bazı desteklerden vatandaşların yeteri kadar haberi olmuyor. İşte bu desteklerden bazıları...
SÜT PARASINDA 5 YIL ŞARTI
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor..
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
Şartlı eğitim yardımı ilkokula giden kız ve erkek çocuklarına ayrı ayrı yapılıyor. Bu destek ödemelerinde kız çocuklarına aylık 40 TL, erkek çocuklarına ise aylık 35 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemler lise kızlar amacıyla 60 TL, erkekler amacıyla ise 50 TL olarak ödeniyor.
ÇOĞUL GEBELİKTE 30'AR GÜN ERKENİYOR
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor.
Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
Şartlı eğitim yardımı ilkokula giden kız ve erkek çocuklarına ayrı ayrı yapılıyor. Bu destek ödemelerinde kız çocuklarına aylık 40 TL, erkek çocuklarına ise aylık 35 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemler lise kızlar amacıyla 60 TL, erkekler amacıyla ise 50 TL olarak ödeniyor.