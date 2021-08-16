4. doz aşı olacak mı, merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüs aşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevularının açıldığını söyledi. Peki, 4. Doz aşı ne zaman, aşıda kimler öncelikli grup?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşı Türkiye’de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4. Doz aşı hakkı tanımlandı.

Peki, 4. doz aşı ne zaman? Aşıda kimler öncelikli, kimler 4.doz koronavirüs aşısı olacak?

4. Doz aşı ne zaman?

4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrası için tanımlandı. 3. Doz aşısı üzerine 21 gün geçen kişi 4. Doz aşısı yaptırabilir.

Aşıda kimler öncelikli?

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. Doz aşı hakkı tanımlandığından öncelikli gruplar yeniden sorgulanmaya başlandı.