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4. doz aşı ne zaman? Aşıda kimler öncelikli, kimler 4.doz koronavirüs aşısı olacak?

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:45 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 9:45

4. doz aşı olacak mı, merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüs aşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevularının açıldığını söyledi. Peki, 4. Doz aşı ne zaman, aşıda kimler öncelikli grup?


Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşı Türkiye’de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4. Doz aşı hakkı tanımlandı.

Peki, 4. doz aşı ne zaman? Aşıda kimler öncelikli, kimler 4.doz koronavirüs aşısı olacak?

4. Doz aşı ne zaman?

4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrası için tanımlandı. 3. Doz aşısı üzerine 21 gün geçen kişi 4. Doz aşısı yaptırabilir.

Aşıda kimler öncelikli?

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. Doz aşı hakkı tanımlandığından öncelikli gruplar yeniden sorgulanmaya başlandı.

1. Aşama:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. aşamada:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler:

A1- Milli Savunma Bakanlığı

A2 - İçişleri Bakanlığı

A3 - Kritik görevlerdeki kişiler,

A4 - Zabıta, özel güvenlik

A5- Adalet Bakanlığı

A6 - Cezaevi

A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)

A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),

A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B.50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.

3.aşamada:
A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

 

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