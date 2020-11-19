3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Bakan resmen açıkladı...

Milyonlarca memur bekliyordu 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Memurların maaş, emeklilik ikramiyesi ve ve emekli maaşında artış sağlayacak 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" dedi. Düzenleme polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkileyecek. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 3600 ek göstergeden 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, biz adım atmak arzusundayız" dedi. Yasal düzenlemeyle birlikte hem katılımcılar hem de sistem güvence altına alınacak.

250 BİN KATILIMCI VAR

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin ilgi gösterdiği bu sistemin toplam konut satışlarından aldığı pay yüzde 15'e ulaşırken, yasal güvenceyle bu payın ikiye katlanması öngörülüyor. Sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 40'a yaklaşırken, katılımcı sayısının da 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.Ekonomi ile hukuk arasındaki ilişkiye büyük önem verdiklerinin altını çizen Elvan, "Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız. İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak" dedi.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ

Hazine ve Maliye bürokratlarına sonuna kadar güvendiğine dikkat çeken Elvan, "Bürokrat arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Beni eleştireceksiniz. Eğer siz bana 'Efendim siz doğrusunu biliyorsunuz' derseniz sizinle çalışmam'. BDDK , SPK başkanlarımıza da 'Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim. Merkez Bankası Kanunu da açık, elbette bağımsızdır" değerlendirmesinde bulundu.Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin tek kanunda toplanması konusunda geçmişte bir çalışma yapıldığını hatırlatan Elvan, "Vergilerde öngörülebilirliği sağlamak, vatandaş memnuniyeti son derece önemli, bu konuda çalışmayı yaptıktan sonra paylaşalım" diye konuştu. Kamu İhale Kanunu'nun gözden geçirilmesi gerektiğini ifaden eden Elvan, "İstisna oranlarının kurum bazında belirlenmesini istiyoruz" dedi.

SALGINLA MÜCADELEDE REZERVİMİZ YETERLİ

Pandemi ile ilgili olarak son alınan kararlarla ilgili kaynak sorularını da yanıtlayan Hazine ve Maliye Baktanı Lütfi Elvan, "Oluşabilecek ekstra birtakım harcamalara yönelik Hazinemizde zaten bir rezervimiz söz konusu. Yasal düzenleme yapıldı, 2021'in altıncı ayına kadar devam edecek bir imkân da sağladık" dedi.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞILIYOR

Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak sorulan soruya da "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" dedi.

EŞ DURUMU ATAMALARI

Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğunu belirten Elvan, "Gerekli talimatı verdim. Bir mağduriyetin yaşanmaması gerekiyor. Eğer varsa, biz bu mağduriyeti de gideririz" diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtlamıştı.3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların durumunun sorulması üzerine, Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" demişti.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Düzenleme ile birlikte memur ların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.